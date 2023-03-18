МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Германии перечислили риски после "конца эпохи" дешевого газа из России

В МИД РФ обратили внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который "недвусмысленно обозначил деструктивную американскую и, соответственно, украинскую позицию", заявив, что "США настроены на продолжение снабжения Киева оружием и военной техникой, а не на дипломатическое взаимодействие с Россией с целью урегулирования кризиса".

"Неотъемлемой частью (для достижения устойчивого мира — ред.) должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях", — говорится в сообщении Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину вооружений и наёмников, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение.

"Должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, устранены все угрозы, исходящие с её территории, закреплены её безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств", — добавила Захарова.