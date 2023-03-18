АНКАРА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в субботу подтвердил продление "зерновой сделки" после переговоров со сторонами. В МИД объяснили решение продлить "зерновую сделку" на 60 дней

"В результате наших переговоров мы добились продления соглашения о зерновом коридоре", — привел его слова телеканал TRT Haber.

В субботу, 18 марта, истекает второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия — Турция — Украина — ООН), так называемой "черноморской инициативы", по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает "зерновую сделку" на 60 дней. Ранее он продлевалась на 120 дней.

Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.