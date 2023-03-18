МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. "Зерновая сделка" продлена еще на 120 дней, завил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
"Соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано еще на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления действия документа еще на 4 месяца", — написал он на своей странице в Facebook*.
По словам Кубракова, Украина продолжает экспорт агропродукции через три морских глубоководных порта. Он отметил, что власти ведут работу по присоединению к "зерновой инициативе" портов Николаевской области, а также расширению номенклатуры грузов.
Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" после переговоров со сторонами.
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