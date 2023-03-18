МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. "Зерновая сделка" продлена еще на 120 дней, завил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки"

"Соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано еще на 120 дней. Благодарен генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттерешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, а также всем странам-партнерам за совместные усилия для продления действия документа еще на 4 месяца", — написал он на своей странице в Facebook*.

По словам Кубракова, Украина продолжает экспорт агропродукции через три морских глубоководных порта. Он отметил, что власти ведут работу по присоединению к "зерновой инициативе" портов Николаевской области, а также расширению номенклатуры грузов.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" после переговоров со сторонами.

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