ООН, 18 мар — ПРАЙМ. Действие "продуктовой сделки" продлено, ООН призывает стороны удвоить усилия по исполнению ее обеих частей, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. В Германии перечислили риски после "конца эпохи" дешевого газа из России

При этом в комментарии не сказано, на какой срок продлена сделка.

В субботу, 18 марта, истекал второй срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), или так называемой черноморской инициативы по вывозу украинского зерна. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продлевает зерновую сделку на 60 дней. До этого сделка продлевалась на 120 дней.

"Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена. Инициатива позволяет содействовать безопасному судоходству для экспорта зерна и связанных с ним продуктов питания и удобрений, в том числе аммиака, из определенных (ранее — ред.) морских портов Украины", — говорится в комментарии.

ООН привержена обеим частям договоренности и призывает все стороны удвоить усилия по их полной имплементации, добавил Дюжаррик.

Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.