ООН, 18 мар — ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя изложил проблемы, от решения которых будет зависеть дальнейшая судьба "продуктовой сделки", следует из его письма замгенсеку ООН Мартину Гриффитсу, и генсеку ЮНКТАД Ребекке Гринспан.

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Небензя подчеркнул, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.

"Рассмотрение российской стороной дальнейшего продления черноморской зерновой инициативы после указанной даты будет возможным лишь в зависимости от достижения ощутимого прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по содействию в продвижении российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки", — говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

В частности, по словам Небензи должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.