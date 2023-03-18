МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила о возможных затруднениях при пересечении границы через МАПП "Чернышевское" под Калининградом из-за приостановки работы некоторых таможенных информационных систем Литвы с 08.30 19 марта по 08.00 20 марта, об этом говорится в телеграмм-канале ведомства. СМИ: Deutsche Bank может приобрести некоторые активы Credit Suisse

"Калининградская областная таможня сообщает, что по устной информации литовской стороны "из-за монтажных работ с 08:30 19 марта до 08:00 20 марта будет приостановлена работа некоторых таможенных информационных систем Литовской Республики", — говорится в сообщении.

Уточняется, что из–за работ по внедрению системы управления гарантиями (GVS) не будут работать: система обработки таможенных деклараций (MDAS); интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS); национальная система контроля транзита (NTKS); система сбора и обработки данных о торговых потоках Литвы со странами Евросоюза (IDAIS).

"Рекомендуем заинтересованным лицам учитывать эту информацию и возможные затруднения при пересечении границы через МАПП Чернышевское", — обращает внимание ФТС.

В ведомстве также добавили, что российские программные средства работают в штатном режиме.