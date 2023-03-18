ЖЕНЕВА, 18 мар — ПРАЙМ. Распространяемые украинской стороной слухи о продлении "зерновой сделки" на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией, сообщили в постоянном представительстве России при женевском отделении ООН. СМИ узнали новые подробности расследования взрывов на "Северных потоках"

Согласно опубликованному в субботу комментарию официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, действие "продуктовой сделки" продлено, ООН призывает стороны удвоить усилия по исполнению ее обеих частей. При этом в комментарии не было указано, на какой срок продлена сделка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней, она уведомила об этом не только устно, но и специальными нотами.

Как напомнили в постпредстве, российская сторона согласилась продлить "черноморскую инициативу" всего на 60 дней (вместо 120), до 18 мая 2023 года, для достижения прогресса по меморандуму Россия — ООН о продвижении российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

"Любые слухи о "120 днях", распространяемые украинской стороной, являются либо некомпетентностью, либо преднамеренной дезинформацией", — говорится в сообщении российской миссии в Женеве, опубликованном в ее Telegram-канале.

Сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.