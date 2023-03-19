МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Доверие между странами Африки и Россией является залогом исполнения всех договоренностей и успешных экономических решений, заявила журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. В ГД отметили заинтересованность бизнеса в связях с африканскими странами

"Речь о простой человеческой дружбе и о доверии друг к другу — является фундаментом исполнения всех договоренностей и успешных экономических решений", — сказала она.

Кузнецова отметила, что на сегодняшний день взаимодействие Африки и России выстраивается на очень высоком уровне. "Обсуждаются разные вопросы экономики, образования, социальной сферы. Уже прошли круглые столы с участием бизнесменов России, где обсуждались как раз экономические связи… Где разные площадки, где высокое представительство даёт гарантии, что те решения, которые на этих площадках сегодня в Москве заключаются, эти договора и соглашения, они будут реализованы", — добавила парламентарий

В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия — Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Госдумы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов РФ представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.