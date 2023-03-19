МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Эсватини рассчитывает в ближайшее время получить российские удобрения, которые сейчас заблокированы в Европе из-за санкций, заявил РИА Новости замспикера парламента страны Мадала Мланга. В ГД отметили заинтересованность бизнеса в связях с африканскими странами

"Мы бы хотели получить поддержку от России в развитии зелёной энергетики, а также в поставках удобрений. Мы должны вот-вот получить удобрения от России", — заявил он в кулуарах парламентской конференции "Россия-Африка".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что Россия рассчитывает, что часть заблокированных в Европе российских удобрений удастся направить Эсватини — Москва попросила генсека ООН посодействовать решению этого вопроса.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия и Эсватини обратятся к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой оперативно отправить в королевство часть задержанных в Европе российских удобрений.

Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Ранее в МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тонн. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.

Мланга добавил, что Эсватини хочет сотрудничать с Россией в области энергетики и горнодобывающей промышленности. Крупные малайзийские авиакомпании обсуждают прямые рейсы в Россию

"Это наш первый визит в РФ после посещения министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Эсватини. Мы хотим развивать партнёрство с Россией, думаю, что это пойдёт на пользу нашей стране и другим странам региона. Мы хотим сотрудничать в области зелёной энергетики, горнодобывающей отрасли, студенческих обменах", — сказал он.

Мланга отметил, что 20 студентов из Эсватини уже обучаются в России.

"Все это мы будем обсуждать в ходе саммита Россия-Африка. Мы оптимистично настроены по поводу приезда нашего короля Мсвати III на саммит", — добавил политик.

Ранее Лавров заявил, что Россия ожидает, что король Эсватини Мсвати III примет участие во втором саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Второй саммит и экономический форум Россия-Африка запланирован на 26-29 июля этого года в Петербурге.

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд. На юге, западе и севере граничит с ЮАР, а на востоке с Мозамбиком. Страна не имеет выхода к морю, располагаясь на плато, которое уступами снижается с запада на восток. Король Мсвати III является последним в Африке абсолютным монархом. Он правит в стране более трех десятилетий.