МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. К июльскому саммиту "Россия – Африка" готовят документы по перестройке способов взаимодействия со странами континента в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Минпромторг анонсировал создание лизинговой компании в Африке

"К предстоящему в июле саммиту "Россия – Африка" готовятся документы по перестройке способов взаимодействия в условиях санкций, под которыми также находятся и многие африканские страны. Предполагается разработка новых инструментов торгового и инвестиционного сотрудничества, систем логистических цепочек и проведения платежей… Нам необходимо поработать над заключением с каждым из крупных экономических и политических партнеров на континенте всего набора ключевых соглашений", — сказал он.

По его словам, большинство государств региона являются дружественными для России. Значительную роль в отношениях играет то, что у России нет колониального прошлого, а также вклад Советского Союза в освобождение африканских стран от колониальной зависимости, пояснил Жуков.

"Со многими государствами региона потенциал сотрудничества не раскрыт. Не все страны Африки располагают полным комплексом двусторонних соглашений с Россией, необходимым для развития полноценного сотрудничества (такими как соглашения о взаимной защите капиталовложений, о торговом и экономическом сотрудничестве, об избежании двойного налогообложения, о безвизовом режиме, о морском судоходстве). Все это прямо связано с необходимостью вносить существенные изменения в законодательства стран континента", — уточнил он. Названо условие для успешного экономического партнерства России и Африки

В сферу взаимных экономических интересов входят инвестиции, кооперация в рамках производственных цепочек, сотрудничество в стратегических инфраструктурных проектах, энергетике, медицине, финансовых технологиях, наряду с поставками зерна и удобрений, отметил Жуков.

"Важно активизировать парламентское сотрудничество между нашими странами, в том числе с Панафриканским парламентом", — сообщил парламентарий.