КИШИНЕВ, 19 мар — ПРАЙМ. Молдавский кабмин намерен ввести санкции против 25 граждан России, заявил в интервью местным СМИ глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. Глава Energocom оценил запасы газа в молдавских хранилищах

"Молдавия постепенно присоединяется к антироссийским санкциям, которые ввел ранее Евросоюз. Через несколько недель правительство введет санкционные меры в отношении 25 граждан России. Речь идёт преимущественно о запрете на въезд в Молдавию, о замораживании банковских счетов или активов тех лиц, которые так или иначе причастны к агрессии против Украины", — расказал он в интервью радиостанции "Europa libera" ("Свободная Европа"), финансируемой правительством США.

Попеску не назвал имена россиян, против которых введут указанные меры, но утонил, что еще две недели назад ЕС попросил Кишинев присоединится к пакету индивидуальных санкций "за нарушения прав человека в отношении отдельных лиц".

"Как страна, выбравшая европейский вектор, сотрудничающая с ЕС, и получившая статус страны-кандидата в члены Евросоюза, Молдавия должна была присоединиться к европейским санкциям", — считает министр. Молдавия нашла виновного в росте цен

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что Кишинев не присоединится к антироссийским санкциям Запада, но в пятницу, выступая в парламенте со специальным обращением к депутатам, она отметила, что власти страны выбрали исключительно европейский вектор развития. Санду анонсировала планы до 2030 года вступить в ЕС, а также заявила, что СНГ не помогает развитию республики.

По данным соцопросов, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией. Так, Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики опубликовал в конце февраля результаты исследования, в котором отмечено, что против разрыва экономических отношений с Россией высказались 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических отношений и культурных связей с Россией выступают соответственно 70% и 73%.