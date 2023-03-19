МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил значимость для России инфраструктурных проектов в Африке. Названо условие для успешного экономического партнерства России и Африки

"Сегодня время России идти в Африку. Время сотрудничества со странами (континента). Каждая страна будет отдельным полюсом… Однополярный мир это не наш подход… Нам необходимо запускать инфраструктурные проекты (в Африке). Нам необходимо готовить в своих вузах специалистов и элиту (для Африки)", — заявил он и отметил, что многие страны мира сегодня объединяются вокруг России.

Кроме того, Слуцкий сообщил, что в ближайшее время будут созданы двухсторонних комиссий с парламентами стран Африки.

"В ближайшее время мы создадим ряд комиссий высокого уровня с парламентами африканских стран", — сказал он и добавил, что также будут проведены совместные заседания профильных комитетов.

"Мы проведем многие совместные заседания профильных комитетов в Государственной Думе и парламентов стран Африки", — отметил он. Эсватини рассчитывает на поставку российских удобрений

В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия — Африка".

В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Госдумы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.

В рамках конференции запланированы двусторонние встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с рядом глав делегаций — спикеров парламентов и палат парламентов африканских стран.