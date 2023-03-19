ПАРИЖ, 19 мар — ПРАЙМ. Реализация во Франции непопулярной пенсионной реформы привела к падению рейтинга президента республики Эммануэля Макрона до рекордного с 2019 года минимума, следует из данных опроса Ifop для издания Journal du Dimanche. Французский политик рассказал, что привело к катастрофе в Европе

"Рейтинг популярности Эммануэля Макрона рухнул до 28% в марте. Это самый низкий уровень с начала 2019 года, момента окончания кризиса "желтых жилетов", — сказано в результатах опроса.

Отмечается, что падение рейтинга вызвано тем, что премьер-министр Элизабет Борн и правительство страны воспользовались статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Пенсионная реформа была принята без одобрения нижней палаты. Власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.

Данная мера властей привела к волне протестов во французском обществе. За два месяца в стране прошли восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими. Французский политик обвинил власти страны в финансовой лжи

По данным проведенного с 9 по 16 марта опроса, 70% французов не одобряют действия Макрона. Отмечается, что с его переизбрания в мае прошлого года рейтинг президента снизился на 13 пунктов, однако еще не достиг рекордного минимума декабря 2018 года, когда на фоне протестов "желтых жилетов" президента поддерживали лишь 23% населения.

Элизабет Борн продолжают поддерживать 29% французов, не одобряют ее действия 67% опрошенных. Для Борн это самый низкий показатель с тех пор, как она заняла должность премьера.

Опрос был проведен онлайн среди 1928 человек старше 18 лет, представляющих разные слои французского населения, предельная погрешность составляет от 1 до 2,3 пунктов.