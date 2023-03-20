МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной и национальной валютах на уровне "В", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства. Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума из-за пенсионной реформы

Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах остались на уровне "B", рейтинг странового потолка также подтвержден на отметке "B".

"Рейтинг Турции на уровне "B" отражает слабые внешние финансы, растущие экономические искажения из-за все более реакционной и нетрадиционной политики, а также политические и геополитические риски", — объясняют аналитики агентства.

В качестве позитивных для рейтинга факторов Fitch отмечает крупную и диверсифицированную экономику и относительно низкий уровень госдолга.

Негативный прогноз отражает мнение агентства о том, что непоследовательная политика Турции поддержит ослабление лиры и международных резервов, сохранит инфляцию на высоком уровне, а также повлияет на доступность и стоимость внешнего финансирования.

Fitch прогнозирует, что рост ВВП страны замедлится до 2,5% в 2023 году с 5,6% годом ранее. Негативное влияние от февральских землетрясений будет частично скомпенсировано фискальным и кредитным стимулированием перед майскими выборами. В 2024 году, согласно ожиданиям агентства, рост экономики ускорится до 3% благодаря внешнему спросу.