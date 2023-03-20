МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Минприроды РФ подготовило проект стратегии развития минерально-сырьевой базы в России до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года, сообщило ведомство. СМИ узнало, как Россия и ОПЕК могут спасти цены на нефть

"Минприроды России подготовило проект Стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года. Документ разработан по поручению президента страны Владимира Путина и является основным для стратегического планирования в сфере недропользования", — говорится в сообщении министерства.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, приведенным в релизе, в стратегии заложены два сценария развития минерально-сырьевой базы в зависимости от потребностей российской экономики. Так, согласно базовому сценарию, обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых остается на текущем уровне с небольшим ростом. Целевой сценарий же ориентирован на опережающее наращивание минерально-сырьевой базы, что позволит обеспечить растущий в стране спрос на сырье, необходимое для развития промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса.

За счет стратегии министерство хочет усилить темпы государственной геологоразведки дефицитного сырья: марганца, урана, хрома, титана и вольфрама, ускорить лицензирования месторождений, а также стимулировать разведку и добычу такого сырья. "Среди приоритетов обновленной стратегии — существенное повышение степени переработки сырья, обеспечение доступности запасов, создание инфраструктуры для появления и внедрения новых технологий для разведки и добычи полезных ископаемых", — рассказал министр. Газпромбанк создал структуру для расчета индексов цен на российские товары

Проект стратегии развития минерально-сырьевой базы направлен в федеральные органы исполнительной власти. Затем, с учетом предложений ведомств, документ будет рассмотрен правительством, добавляет Минприроды.

Президент России Владимир Путин, выступая в сентябре на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что Минприроды вместе с Минпромторгом определили потребности национальной экономики в стратегическом сырье и эти сведения будут положены в основу обновленной стратегии развития российской минерально-сырьевой базы с увеличенным горизонтом планирования до 2050 года.