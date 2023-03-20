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В Госдуме оценили динамику товарооборота России и Африки
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Объем торговли между Россией и африканскими странами в 2022 году достиг 17,9 миллиарда долларов, продолжает расти, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Депутат... ПРАЙМ, 20.03.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, африка, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и африканскими странами в 2022 году достиг 17,9 миллиарда долларов, продолжает расти, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Депутат отметил в ходе второй международной парламентской конференции "Россия-Африка", что стороны продолжают развивать торгово-экономическое партнерство, несмотря на санкционное давление Запада.
"Сегодня здесь собрались те, кто знает, какой ценой достается независимость, право самим решать, как жить. Наши отношения находятся на новом этапе", — добавил Володин.
Так, подчеркнул он, товарооборот по итогам 2022 года составил 17,9 миллиарда долларов и в данный момент продолжил расти.