МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и африканскими странами в 2022 году достиг 17,9 миллиарда долларов, продолжает расти, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. В Африке растет сопротивление диктату США, заявил спикер партии Зимбабве

Депутат отметил в ходе второй международной парламентской конференции "Россия-Африка", что стороны продолжают развивать торгово-экономическое партнерство, несмотря на санкционное давление Запада.

"Сегодня здесь собрались те, кто знает, какой ценой достается независимость, право самим решать, как жить. Наши отношения находятся на новом этапе", — добавил Володин.

Так, подчеркнул он, товарооборот по итогам 2022 года составил 17,9 миллиарда долларов и в данный момент продолжил расти.