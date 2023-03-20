МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Подписано дополнительное соглашение по Российской промышленной зоне в Египте: оно позволяет российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Путин обсудил с президентом Египта поставки сельхозпродукции и энергетику

Также документ предусматривает увеличение территории РПЗ на 50 гектаров в дополнение к основному участку.

"Мы конкретизировали новый участок, и в том числе ряд других изменений, которые позволяют реализовывать продукцию, произведённую в этой зоне, в том числе на египетском рынке, что очень важно и для коллег, и наших компаний в первую очередь", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о новом соглашении.

"Это 50 гектаров, помимо тех 500 гектаров, которые будут развиваться в дальнейшем после рекультивации", — добавил он, говоря о новой территории РПЗ.

Официальное название подписного документа — протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности РПЗ. Документ был подписан в Каире по итогам заседания российско-египетской комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому сотрудничеству.