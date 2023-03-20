МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Египтом в 2022 году вырос до более чем 6 миллиардов долларов, что на 30% больше результатов предыдущего года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В Госдуме оценили динамику товарооборота России и Африки

"Прошлый год — это плюс 30% к 2021 году, эта планка уже превысила 6 миллиардов долларов, но мы рассчитываем продолжать поступательный рост, и в том числе за счет импорта из Египта той продукции, в которой коллеги заинтересованы. В первую очередь, сельхозтоваров", — сказал он, отвечая на вопрос о товарооборот между странами.

"Вопрос всегда возникает по системам платежей, поэтому мы уделили этому большое внимание в рамках переговоров, которые состоялись сегодня и вчера. Наши министерства финансов и центральные банки находят оптимальные варианты для обеспечения платежей наших эконом-операторов, в первую очередь, используя валюту двух стран и дружественных стран", — добавил Мантуров.