2023-03-20T14:34:01+03:00
2023-03-20T14:34:01+03:00
2023-03-20T14:34:01+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230320/840126476.html
Путин призвал жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств
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Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников МВД контролировать ситуацию в экономике и пресекать жестким образом попытки расходования средств через теневые схемы. "Конечно же,... ПРАЙМ, 20.03.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, бюджет рф, мвд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников МВД контролировать ситуацию в экономике и пресекать жестким образом попытки расходования средств через теневые схемы.
"Конечно же, вы должны… жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем", — заявил он на расширенной коллегии ведомства.
Президент уточнил, что речь идет в том числе о хищении из бюджета средств, направляемых на гособоронзаказ, национальные проекты, импортозамещение и поддержку предпринимательства.