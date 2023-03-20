МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников МВД контролировать ситуацию в экономике и пресекать жестким образом попытки расходования средств через теневые схемы. Путин призвал перевести в "цифру" все миграционные процедуры

"Конечно же, вы должны… жестко пресекать правонарушения, использование незаконных теневых схем", — заявил он на расширенной коллегии ведомства.

Президент уточнил, что речь идет в том числе о хищении из бюджета средств, направляемых на гособоронзаказ, национальные проекты, импортозамещение и поддержку предпринимательства.