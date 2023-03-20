МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что экономика Китая сильна и намного более эффективна, чем в других странах. Си Цзиньпин прибыл в Москву

"В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективна, чем в других странах", — сообщил он, добавив, что это "очевидный факт".

Говоря о развитии российско-китайских отношений в последние 10 лет, президент отметил увеличение торгового оборота более чем в два раза, до 185 миллиардов долларов.

"Символично, что ровно 10 лет назад мы с вами встречались — вы совершили свой первый визит в качестве председателя Китайской Народной Республики в Россию. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений", — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что во вторник они с главой КНР смогут обсудить в том числе вопросы в сфере экономического взаимодействия.

"Очень много вопросов в сфере экономического взаимодействия. Но завтра мы сможем поговорить и об этом с участием наших партнеров и коллег. А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам. Добро пожаловать", — сказал Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.