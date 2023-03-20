МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Соцфонд перечислил жителям новых регионов первые ежемесячные денежные выплаты в соответствии с российским законодательством, сообщается на сайте фонда. Россиянам объяснили, когда и зачем введут цифровую пенсию

Как уточняется, средства получили почти 12 тысяч граждан, в том числе инвалиды, ветераны и их семьи. На пособия для этих категорий населения было направлено в общей сложности 18 миллионов рублей.

При этом в новых регионах была применена проактивная схема с назначением ежемесячных денежных выплат для инвалидов, по которой от гражданина требуется только согласие на получение средств.

Кроме того, Соцфонд напомнил о праве россиян на набор социальных услуг. Предполагается, что до конца текущего года жители четырех новых субъектов будут получать такие услуги в форме выплаты, а с 2024 года смогут выбирать между денежным эквивалентом и предоставлением непосредственно услуг, для оформления которых нужно подать заявление в Социальный фонд до 1 октября 2023 года.

Ежемесячные денежные выплаты в новых регионах назначают при предъявлении следующих сведений:

заявления,

данных, подтверждающих право на выплату,

документов, подтверждающих постоянное проживание на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 1 марта 2023 года или на 30 сентября 2022 года.

В Соцфонде напомнили, что обратиться за мерами поддержки можно в региональные отделения Социального фонда или в МФЦ, оформление выплат доступно по месту пребывания в любом регионе страны.