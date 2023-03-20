КИШИНЕВ, 20 мар — ПРАЙМ. Исполком Национального банка Молдавии в понедельник принял решение об уменьшении базисной ставки на 3 процентных пункта до 14% годовых, сообщила пресс-служба Нацбанка. Жители Молдавии вышли на протест из-за роста тарифов и повышения цен

"Исполнительный комитет Национального банка Молдовы на заседании 20 марта 2023 г. большинством голосов принял следующее решение: базисная ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, установлена в размере 14 процентов годовых", — сообщается на сайте Нацбанка.

Соответственно, уменьшаются процентные ставки по кредитам овернайт на 3 процентных пункта — с 19% до уровня 16% годовых и по депозитам овернайт на 3 процентных пункта — с 15% до уровня 12% годовых.

В 2020 году Национальный банк Молдавии на фоне коронавируса с марта по ноябрь снизил базисную ставку с 5,5% до 2,65%. В июле прошлого года базисная ставка была увеличена до 3,65%, а в декабре – до 6,5%, в январе прошлого года — до 8,5%, в феврале — до 10,5%, в марте — до 12,5%, в мае — до 15,5%, в июне — до 18,5%, в августе — до 21,5%, в декабре — до 20%, в феврале 2023 — до 17%.