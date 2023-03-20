МИНСК, 20 мар — ПРАЙМ. В Белоруссии разработали законопроект, который предусматривает комплекс мер по защите интересов предприятий от действий недружественных стран, сообщил министр экономики республики Александр Червяков. ЕАБР отметил сокращение внешнего долга Белоруссии в 2022 году

"Работа по созданию благоприятной регуляторной среды будет продолжена. В высокой степени готовности ряд законопроектов, которые в скором будущем поступят или уже поступили на рассмотрение в Совет республики (верхняя палата парламента – ред.). Подготовлен законопроект, предусматривающий комплекс мер по защите интересов предприятий от действий недружественных стран", — сказал он, выступая в понедельник с докладом на сессии Совета республики. Слова Червякова приводит пресс-служба министерства на его сайте.

Министр также рассказал о проекте закона "О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь", задача которого – активизировать инвестиционную деятельность путем внедрения новых инструментов и стимулов. Документ предусматривает при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, стратегически важных для страны, заключение инвестиционного договора с расширенным пакетом льгот для инвестора, в том числе, и стабилизационную оговорку.

"Прописана и господдержка инвестору, но без заключения инвестиционного договора – упрощенный порядок взаимодействия государства и частного бизнеса. Этот инструмент рассчитан, в первую очередь, для стимулирования инвестиционной активности "местных" субъектов хозяйствования. Есть в законопроекте и механизм, который предусматривает, кроме льгот, возможность закупки государством части импортозамещающей продукции", — сказал министр. По его словам, это — новый стимул для увеличения степени локализации в производстве и создания новых импортозамещающих производств.

Кроме того, продолжил Червяков обновлен проект закона "О государственном прогнозировании". "Его цель – усилить научную и инновационную основы документов планирования. Взаимоувязать в единой системе – комплексный прогноз научно-технического развития, научные, инновационные программы, национальную стратегию устойчивого развития, программу пятилетки и целевые планы. Именно так мы получим ответ на вопрос – какие направления в отраслях развивать, какие производства создавать, в чем лучше кооперироваться. То есть в основу стратегии развития экономики ляжет научно-технологический прогноз", — сказал министр.

По его словам, "ведется работа по смещению акцентов при проведении контрольной деятельности на предупредительно-профилактическую основу, а также по сокращению требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования".

По словам Червякова, белорусской экономике придется развиваться в условиях с высокой динамикой негативных процессов, внешнее давление будет нарастать. Он подчеркнул, что основная задача в текущем году – настроить всю экономическую систему на устойчивую работу в новой реальности, заложить новые институты, которые позволят, во-первых, создать защиту интересов субъектов хозяйствования от действий недружественных государств и, во-вторых, запустить дополнительные механизмы и стимулы для долгосрочного развития.