МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил запретить импорт товаров из пластика, всего в списке 28 товаров, рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве. Правительство продлило запрет на вывоз семян рапса из страны

"Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ. Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны. Инициатива принадлежит Минпромторгу, всего в списке 28 товаров, их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева", — сообщает газета.

Кроме того, в Минпромторге подтвердили "Известиям", что ведется такая работа, обсуждаются спорные моменты с отраслями. Также в ведомстве отметили, что введение запрета на производство и поставку в РФ ряда пластиковых товаров предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", ответственный — ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). "Известия" направили запрос в организацию.

Также в Минсельхозе сообщили газете, что вопрос об ограничении использования отдельных видов упаковки может быть рассмотрен после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а также объемам потребления промышленностью. Уточняется, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной для выпуска продуктов для населения.

По данным "Известий", в Минпромторге обсуждают вопрос перехода к использованию альтернативной продукции в различных сегментах одноразовых изделий с представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями для определения его возможности и последствий.