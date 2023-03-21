МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Государственный долг регионов России на начало 2022 года составил 2,5 триллиона рублей, показатели увеличились на 5,2% по сравнению с 2017 годом, говорится в материалах Счетной палаты по результатам проверки использования кредитов федерального бюджета, предоставленных субъектам РФ в 2017-2021 годах, на примере семи регионов. Эксперт ожидает, что Россия вскоре обнулит вложения в госдолг США

"На начало 2022 года объем государственного долга субъектов Российской Федерации увеличился в сравнении с 2017 годом на 5,2% и составил 2,5 триллиона рублей. Основная доля заимствований пришлась на 2020 год. Из числа проверенных регионов наибольшее увеличение долга отмечено в Санкт-Петербурге – в 6,2 раза, Московской области – в 2,7 раза и Свердловской области – на 37,8%. В Новгородской области, республиках Татарстан и Саха (Якутия) увеличение долга составило от 1,5 до 11,1%. При этом в Иркутской области госдолг уменьшился на 24%", — сказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в материалах.

По данным ведомства, всего в 2017-2021 годы проверенные регионы получили из федерального бюджета кредиты в объеме более 896 миллиардов рублей. Также регионам предоставлялись казначейские кредиты (на пополнение остатка средств на счете бюджета) в объеме 2,2 триллиона рублей, сообщает Счетная палата.

Аудиторы в ходе проверки отметили, что регионы преимущественно использовали предоставленные кредиты на погашение долговых обязательств (более 50%) и оплату текущих расходов (более 47%). При этом доля бюджетных кредитов, направленных на инвестиционные цели, была крайне незначительной. Исключением, по словам аудиторов, стал Санкт-Петербург, где на инвестиционные цели было направлено более 63% предоставленных из федерального бюджета кредитов.

Тем не менее в ходе проверки были обнаружены и недостатки. Так, например, аудиторы отметили, что регионы не соблюдали установленные Бюджетным кодексом ограничения по объемам заимствований. Кроме того, в Счетной палате отметили, что отдельные регионы не выполняли условия соглашений о предоставлении бюджетных кредитов в части достижения установленных плановых значений показателей.

"Невыполнение условий соглашений повлекло досрочный возврат бюджетных кредитов Республикой Саха (Якутия) на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, Новгородской областью – 0,5 миллиарда рублей, Свердловской областью – 0,9 миллиарда рублей", — сообщил Саватюгин.

Счетная палата также отметила среди недостатков и нарушений практику привлечения рыночных заимствований при наличии существенных остатков на счетах региональных бюджетов — в результате такие заимствования приводили к необоснованным расходам на их обслуживание. Похожую ситуацию аудиторы отметили и в части казначейских кредитов.

"Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их предоставления, не содержат ограничений на получение кредита в зависимости от остатка средств и предстоящих расходов регионального бюджета, а также не ограничивают привлечение рыночных заимствований при неиспользованном лимите на казначейские кредиты. В результате регионы проводят экономически необоснованные операции", — сообщает ведомство.

В отчете Счетная палата отметила, что предоставление бюджетных кредитов регионам обеспечило сокращение расходов на обслуживание государственного долга субъектов РФ, но не привело к уменьшению его объема и снижению долговой нагрузки на региональный бюджет.

Также по результатам проверки ведомство подготовило ряд предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере государственных заимствований, в том числе рекомендовало правительству установить ограничения на осуществление субъектом РФ рыночных заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета региона и неиспользованного лимита на привлечение казначейских кредитов. Аудиторы также рекомендовали направить письмо в правительство с предложением поручить Минфину России в срок до 1 октября 2023 года подготовить соответствующие предложения.