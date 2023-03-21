МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Несмотря на санкции и турбулентность на глобальных рынках, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин оценил состояние китайской экономики

"Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно", — сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мишустин напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на треть и приблизился к 190 миллиардам долларов.

"Убежден, что уже в текущем году мы выполним задачу, которую поставили Вы и президент России Владимир Владимирович Путин, – довести товарооборот до двухсот миллиардов долларов", — отметил он.

"Хотел бы особо выделить кооперацию в высокотехнологичных сферах. Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях. А также — о "сквозных" технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказание услуг. Убежден, что расширение инновационного сотрудничества — укрепит технологический суверенитет России и Китая", — добавил глава правительства.

Мишустин также отметил, что приоритетное значение уделяем инвестиционному сотрудничеству. Путин заявил, что Россия кратно повысила свой экономический суверенитет

"Портфель" Межправительственной "инвестиционной" комиссии насчитывает семьдесят девять проектов на общую сумму свыше ста шестидесяти пяти миллиардов долларов", — сказал глава правительства России.

Он также отметил стратегический характер энергетического партнерства, которое охватывает все отраслевые направления — природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию и "мирный" атом. "Успешно реализуются крупные совместные энергетические проекты — "Ямал-СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурский газохимический комбинат и комплекс газопереработки в Усть-Луге", — сказал Мишустин.

В агропромышленном комплексе первостепенное внимание уделяется обеспечению продовольственной безопасности, РФ и КНР поддерживают проект "Нового сухопутного зернового коридора", который обеспечит поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур из сибирских и дальневосточных регионов России — на китайский рынок, отметил Мишустин.