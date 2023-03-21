Мишустин: экономическое сотрудничество России и КНР развивается успешно на фоне санкций
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Несмотря на санкции и турбулентность на глобальных рынках, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно", — сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Мишустин напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на треть и приблизился к 190 миллиардам долларов.
"Убежден, что уже в текущем году мы выполним задачу, которую поставили Вы и президент России Владимир Владимирович Путин, – довести товарооборот до двухсот миллиардов долларов", — отметил он.
"Хотел бы особо выделить кооперацию в высокотехнологичных сферах. Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях. А также — о "сквозных" технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказание услуг. Убежден, что расширение инновационного сотрудничества — укрепит технологический суверенитет России и Китая", — добавил глава правительства.
Мишустин также отметил, что приоритетное значение уделяем инвестиционному сотрудничеству.
"Портфель" Межправительственной "инвестиционной" комиссии насчитывает семьдесят девять проектов на общую сумму свыше ста шестидесяти пяти миллиардов долларов", — сказал глава правительства России.
Он также отметил стратегический характер энергетического партнерства, которое охватывает все отраслевые направления — природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию и "мирный" атом. "Успешно реализуются крупные совместные энергетические проекты — "Ямал-СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурский газохимический комбинат и комплекс газопереработки в Усть-Луге", — сказал Мишустин.
В агропромышленном комплексе первостепенное внимание уделяется обеспечению продовольственной безопасности, РФ и КНР поддерживают проект "Нового сухопутного зернового коридора", который обеспечит поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур из сибирских и дальневосточных регионов России — на китайский рынок, отметил Мишустин.
https://1prime.ru/state_regulation/20230321/840138731.html