МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте снизился до 13 пунктов с 28,1 пункта в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). В ФРГ заявили о радости Шольца из-за данных об атаке на "Северные потоки"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор снизится лишь до 17,1 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в стране опустился до минус 46,5 пункта с минус 45,1 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 44,3 пункта.

А индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, снизился до 10 пунктов с 19,7 пункта месяцем ранее.

"Международные финансовые рынки находятся под сильным давлением. Этот высокий уровень неопределенности также отражается в индикаторе экономических настроений ZEW. Оценка развития доходов банков значительно ухудшилась, хотя все еще остается слегка положительной. Оценки для страховой отрасли также значительно снизились", — приводятся в релизе словам президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).