МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Переговоры российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина стартовали в Кремле. Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по целому комплексу вопросов

Отмечается, что встреча в закрытом режиме пройдет в узком составе.

"Всех вас в более широком составе приветствую… Обсуждались и текущие вопросы международного характера, и двусторонних наших отношений", — открыл встречу Путин.

Подчеркивается, что в переговорах от России также примут участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол в Китае Игорь Моргулов, глава Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.