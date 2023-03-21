МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Развитие российско-китайских отношений рассматривается как "брак по расчету", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. В США объяснили, в чем виноват Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин находится с визитом в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Поездка стала первой с момента переизбрания китайского лидера.

Чиновник отметил в эфире MSNBC, что Белый дом не видит в переговорах большего, чем "брак по расчету". По его словам, Путин может помочь Си Цзиньпину "потеснить глобальное лидерство" США. В ответ Пекин "поспособствует Москве" с вооружением.