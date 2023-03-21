МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе начались в Кремле. В Белом доме назвали "близость" России и Китая "браком по расчету"

Отмечается, что с российской стороны в мероприятии принимают участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол в Китае Игорь Моргулов, глава Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роскосмоса Юрий Борисов, зампредседатели правительства Андрей Белоусов, Андрей Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Александр Новак, вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Роснефти Игорь Сечин, а также замначальника управления президента России по внешней политике Денис Агафонов.

Ранее во вторник Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в узком составе. Стороны провели "содержательный и откровенный обмен мнениями" о перспективах дальнейшего сотрудничества России и Китая.