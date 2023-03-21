МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал торгово-экономическое сотрудничество приоритетом российско-китайских отношений.

По словам главы государства, в подписанных Россией и Китаем документах стоит задача кратно нарастить объемы торговли.

Кроме того, после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпинем Путин подчеркнул, что Москва и Пекин удерживают высокую динамику взаимной торговли, и выразил уверенность в преодолении отметки в 200 миллиардов долларов.

Также российский лидер рассказал, что в ходе переговоров с китайским коллегой была подробно рассмотрена тема сотрудничества в энергетике, и добавил, что оно также продвигается хорошими темпами.





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