МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Встреча руководителей России и Китая вселяет надежду, что торгово-экономические связи двух государств поднимутся до высочайшего уровня их политических отношений, и страны будут не только торговать, но и заниматься взаимными инвестициями, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление по развитию экономических отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций.

"Наши руководители встречаются друг с другом уже десять лет, за это время был проведен между ними не один десяток переговоров. Нынешняя встреча, надеюсь, даст импульс торгово-экономическим связям между Москвой и Пекином, и они, наконец-то, будут подняты до высочайшего уровня российско-китайских политических отношений, в этом главная проблема",- сказал Островский.

Сотрудничество в области энергетики, по его словам, конечно, имеет очень большое значение, поскольку Китай чрезвычайно нуждается в российской нефти и российском газе.

"Но наши торгово-экономические связи ни в коем случае не должны ограничиваться ни энергетикой, ни вообще сотрудничеством в различных областях промышленности и сельского хозяйства, включая космос",- подчеркнул он.

"Главное – это скорее приступить к взаимным инвестиционным проектам. Сегодня они, к сожалению, незначительны. Мы до сих пор не участвуем даже в китайском проекте "Один пояс – один путь", хотя поддержали его",- заключил Островский.