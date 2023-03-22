МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Сирия могла бы предложить соседним странам новый формат сотрудничества для борьбы с американскими санкциями, в том числе с "законом Цезаря". Такое мнение высказал РИА Новости иорданский политолог, глава центра политических исследований "Аль-Кудс" Урейб ар-Рантауи. СМИ: Россия вопреки санкциям зарабатывает на экспорте одного важного товара

По словам эксперта, объединение Сирии, Иордании, Турции, Ирака и Ливана, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии могло бы стать основным подкреплением для взаимодействия в экономической, торговой, энергетической и других областях.

Кроме того, отметил политолог, такое сотрудничество обладало бы потенциалом для развала "закона Цезаря", принятого экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Документ ввел санкции против экономики Сирии и ее партнеров.

"Все эти стороны сообща способны противостоять американскому давлению, в то время как поодиночке сделать этого не могут. Эти страны сообща могут решить, что предпринять, и в этом случае США не будут конфликтовать с ними, поскольку большинство этих государств — союзники американцев", — сказал ар-Рантауи.

Он добавил, что в данный момент складываются благоприятные условия для выдвижении Дамаском подобной инициативы.