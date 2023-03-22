МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на отчете кабмина в Госдуме, который состоится завтра, расскажет о противодействии внешним санкциям и мерах по поддержке российской экономики. России предложили неожиданный способ обхода американских санкций

"Уже завтра состоится отчет правительства РФ в Государственной думе. Подведем итоги работы за прошлый год и, конечно, подробно расскажем о нашей работе по противодействию внешним санкциям и также о принятых решениях по поддержке экономики", — сказал Мишустин на совещании по подготовке к отчету.

Он добавил, что вопросы, которые обсуждались с фракциями перед отчетом правительства, охватывают все основные сферы, которые волнуют россиян, среди них и поддержка участников спецоперации.

"Это очень важная обратная связь, и вопросы депутатов и поднятые ими темы будут учтены при подготовке отчета", — подчеркнул премьер.