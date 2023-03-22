МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Объем инвестиций в развитие приграничных зон России и Китая и цифровизацию логистических процессов для развития транзитного потенциала двух стран может превысить 3 миллиарда долларов, посчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Мишустин отметил успешное экономическое сотрудничество России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпинь находился с визитом в России 20-21 марта. В совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина говорилось, что Россия и Китай будут развивать взаимосвязанную логистическую систему, обеспечивать быстрое перемещение грузов и пассажиров в двустороннем сообщении, реализовывать транзитный потенциал двух стран.

"В случае реализации мероприятий по развитию приграничных зон, включая их увеличение, объем инвестиций превысит 0,5 миллиарда долларов. В случае, если мы говорим о цифровизации, то здесь объем инвестиций превысит 2,5 миллиарда долларов", — привел расчеты Иванкин. Таким образом, общие инвестиции по этим направлениям могут составить свыше 3 миллиардов долларов.

Он отметил, что основное направление сотрудничества в области логистики в настоящее время — это развитие приграничных зон.

"Мощности погранпереходов сегодня используются не в полном объеме. При согласовании планов китайская сторона зачастую подтверждает меньший объем и не выдерживает ежесуточные объемы. В последнее время ситуация меняется, но и потребности растут", — пояснил эксперт.

По его мнению, в части транзитного потенциала необходимо уделить внимание ритмичности и бесшовности доставки.

"Уже сейчас необходимо внедрять цифровые логистические сервисы и платформы, единые электронные перевозочные документы, синхронизировать таможенные, пограничные и фискальные органы России и КНР. Тогда доставки товаров будет быстрой и качественной. Такой подход, естественно, требует инвестиций", — резюмировал Иванкин.