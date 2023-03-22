МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов: доля золота выросла за год к 1 марта до 23,6%, доля иностранной валюты снизилась до 71,5%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Банковские депозиты в ЦБ сократились к среде

Согласно данным ЦБ, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее.

Иностранная валюта традиционно является основой резервов, однако за год ее объем в активах сократился на 8,7% — до 410,65 миллиарда долларов. В результате доля валюты в международных резервах уменьшилась до 71,5% с 72,4%.

Монетарное золото на начало марта 2023 года составляло 135,564 миллиарда долларов против 141,235 миллиарда долларов годом ранее, при этом его доля в резервах выросла до 23,6% с 22,9%.