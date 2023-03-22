ПЕКИН, 22 мар — ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию получило дальнейшее развитие, инфраструктура, промышленность и финансы — сферы, в которых двустороннее сотрудничество будет развиваться быстрее всего, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Газ, нефть, юань: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин

"Думаю, самым выдающимся результатом этого визита стало дальнейшее укрепление российско-китайских отношений стратегического партнерства. Стороны подтвердили достижения на уровне двустороннего сотрудничества, в том числе, политического и экономического, и указали направления в будущем", — сказал Сюй Полин.

Эксперт отметил, что стороны также выявили некоторые проблемы в экономическом сотрудничестве.

"В частности, в сфере инвестиционного сотрудничества. Россия и Китай договорились о пересмотре двустороннего инвестиционного соглашения 2006 года, который до сих пор не был завершен", — сказал собеседник агентства.

По мнению Сюй Полина, экономическое сотрудничество стран быстрее всего может развиваться по трем направлениям, прежде всего, в сфере сопряжения инфраструктурных проектов — железных дорог, автомагистралей, электросетей, нефте- и газопроводов.

"Еще одно направление — сотрудничество в промышленной сфере. В условиях экспортных эмбарго и санкций, введенных Западом, Россия объявила о 60 видах приоритетных продуктов для импортозамещения в рамках Евразийского союза. Но, на самом деле, есть еще больше продукции для производства которых по-прежнему необходимы международные производственные цепочки и цепочки поставок. В этой связи президент Владимир Путин заявил, что обеспечит более прозрачную и предсказуемую деловую среду для инвестиций китайских компаний в эти сферы, а также для их сотрудничества с российскими компаниями", — сказал эксперт, добавив, что, несомненно, сотрудничество между странами в промышленной сфере будет быстро развиваться.

Третьим направлением, сотрудничество в котором будет развиваться быстрыми темпами, по мнению Сюй Полина, являются финансы.

"Широкое развитие получит сотрудничество в таких сферах как прямые расчеты, резервные валюты, монетарная политика, сотрудничество на рынках облигаций и ценных бумаг", — указал эксперт.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.