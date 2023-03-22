МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за февраль 2023 года снизилась на 28,3 миллиона рублей, или на 3,5%, и на 1 марта 2023 года составила 770,6 миллиона рублей, сообщил Росстат. Путин отметил тенденцию на повышение зарплат

"На 1 марта 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 770,6 миллиона рублей и по сравнению с 1 февраля 2023 года снизилась на 28,3 миллиона рублей (на 3,5%)", — говорится в сообщении.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 марта 2023 года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 125,9 миллиона рублей (16,3%), в 2022 году — 352,1 миллиона рублей (45,7%), в 2021 году и ранее — 292,6 миллиона рублей (38%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 марта 2023 года столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 34,7%; образование — 28,2%; строительство — 7,9%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 7,3%.

В свою очередь, на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки пришлось 6,5% работников; на добычу полезных ископаемых — 6,2%; транспорт — 3,5%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 2,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 1,8%; научные исследования и разработки — 1%.