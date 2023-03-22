МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение ФРС замыкает тройку регуляторов

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых. Ранее в феврале ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов после повышения на 50 базисных пунктов на заседании в декабре. В марте прошлого года регулятор повысил ставку впервые с декабря 2018 года после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.

Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае 2022 года плану. По плану сокращение началось 1 июня, первые три месяца планировалось сокращать активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда — на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны были увеличиться вдвое — до 95 миллиардов долларов в месяц.

ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", — сообщает регулятор.

Кроме того, большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США прогнозируют базовую ставку на конец 2023 г на уровне 5-5,25%, следует из пресс-релиза регулятора.

На таком уровне прогнозируют ставку десять участников заседания. Один из членов комитета ждет ее на уровне 4,75-5%, трое — на уровне 5,25-5,5%, еще трое — 5,5-5,75%. Еще один человек ожидает базовую ставку в 5,75-6% на конец 2023 года.