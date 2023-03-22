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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230322/840164671.html
ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2023 год
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Федеральная резервная система (ФРС) США понизила прогноз по росту ВВП и инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора. Прогноз по росту ВВП США на 2023 год был ухудшен до 0,4% с... ПРАЙМ, 22.03.2023
экономика, новости, сша, фрс, ввп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США понизила прогноз по росту ВВП и инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Прогноз по росту ВВП США на 2023 год был ухудшен до 0,4% с декабрьских 0,5%, по инфляции – повышен до 3,3% с 3,1% в декабре.
При этом на 2024 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с декабрьских 1,6%, прогноз по инфляции остался без изменений, на уровне 2,5%.
Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2023 год повышен до 3,6% с 3,5%, а на 2024 год – до 2,6% с 2,5%.