МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США понизила прогноз по росту ВВП и инфляции, сообщается в пресс-релизе регулятора. Биржи США опускаются в ожидании решений ФРС

Прогноз по росту ВВП США на 2023 год был ухудшен до 0,4% с декабрьских 0,5%, по инфляции – повышен до 3,3% с 3,1% в декабре.

При этом на 2024 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с декабрьских 1,6%, прогноз по инфляции остался без изменений, на уровне 2,5%.

Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2023 год повышен до 3,6% с 3,5%, а на 2024 год – до 2,6% с 2,5%.