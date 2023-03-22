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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230322/840164716.html
ФРС улучшила прогноз по безработице в США на 2023 год
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Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогноз по безработице в стране на 2023 год, сообщается в пресс-релизе регулятора. Прогноз по безработице был уменьшен до 4,5% с... ПРАЙМ, 22.03.2023
экономика, новости, сша, фрс, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогноз по безработице в стране на 2023 год, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Прогноз по безработице был уменьшен до 4,5% с 4,6%, на 2024 год — сохранен на уровне 4,6%.