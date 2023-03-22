МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогноз по безработице в стране на 2023 год, сообщается в пресс-релизе регулятора. "Хватит быть собачками США": во Франции призвали прислушаться к Путину

Прогноз по безработице был уменьшен до 4,5% с 4,6%, на 2024 год — сохранен на уровне 4,6%.