ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Снижение процентной ставки в США в 2023 году не рассматривается, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Глава ФРС объяснил причины краха банка SVB

"Участники (комитета по открытым рынкам — ред.) не видят снижений ставки в этом году. Этого нет в моем базовом ожидании", — сообщил он журналистам.

В среду ФРС США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых.

Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют базовую ставку на конец 2023 год на уровне 5-5,25%, следует из пресс-релиза регулятора. На таком уровне прогнозируют ставку десять участников заседания. Один из членов комитета ждет ее на уровне 4,75-5%, трое — на уровне 5,25-5,5%, еще трое — 5,5-5,75%. Еще один человек ожидает базовую ставку в 5,75-6% на конец 2023 года.

Также, по словам Пауэлла, руководство ФРС обсуждало возможность приостановки повышения процентной ставки из-за проблем в банковском секторе страны.

"Мы обсуждали это перед встречей", — сообщил он.

В среду ФРС США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75-5% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых.

В пресс-релизе ФРС сообщается, что банковская система США надежна и устойчива. Тем не менее последние события, вероятно, приведут к ужесточению условий кредитования для домохозяйств и предприятия, а также окажут давление на экономическую активность, найм сотрудников и инфляцию, отмечается в релизе.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.