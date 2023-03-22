ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе США, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. SVB перед крахом увеличил выдачу кредитов связанным с ним лицам, пишет СМИ

"Руководство Silicon Valley Bank не смогло… справиться с управлением рисками. Это не слабости банковской системы", — сообщил он журналистам.

Пауэлл добавил, что банкротство SVB показывает необходимость усиления контроля и надзора в банковском секторе США.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты были переведены из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate.