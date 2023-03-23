МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается увеличить предельный размер дохода самозанятого в год в два раза, до 4,8 миллиона рублей, копия соответствующего законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о регулировании онлайн-подписок

"Законопроектом предусматривается… увеличение предельного размера дохода самозанятого до 4,8 миллиона рублей за отчетные период — календарный год", — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Согласно тексту пояснительной записки, на данный момент предельный размер дохода самозанятых в год составляет 2,4 миллиона рублей.

Законопроектом также предлагается установить, что эксперимент по установлению специального налогового режима для физических лиц, которые осуществляют профессиональную деятельность в статусе самозанятого, проводится бессрочно.

Как пояснил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, сейчас большое количество граждан регистрируются в качестве самозанятых и выходят "из тени", поэтому пролонгация данного эксперимента будет "определенным сигналом". По словам Нилова, данная тема также будет затронута в ходе отчета правительства. Он добавил, что соответствующий законопроект направлен в правительство.

"В российских нормах законодательства понятие самозанятый отсутствует, у нас есть в налоговом кодексе понятие льготный налоговый временный режим на профессиональный доход, и он еще продлится несколько лет… Поэтому мы считаем, что его нужно продлевать. Это действительно хорошая идея была, чтобы вывести многих из "тени" — те, кто сдает квартиры, те, кто работают репетиторами, нянями, водителями. Но это заканчивается, поэтому если мы сейчас дадим пролонгацию, то мы дадим определенный сигнал", — сказал Нилов РИА Новости.