МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии сейчас однозначно проводит ограничительную денежно-кредитную политику, что вызывает охлаждение спроса, однако пока неясно, находятся ли инфляционные ожидания под контролем, заявил в четверг главный экономист регулятора Пол Конуэй. Голубиный помет ФРС США озадачил инвесторов

По его словам, повышение процентных ставок на 450 базисных пунктов, осуществленное РБНЗ на протяжении последних 18 месяцев, все еще "распространяется" по экономике и, вероятно, продолжит оказывать давление на потребительские расходы.

Годовая инфляция в Новой Зеландии находится неподалеку от 30-летнего максимума, на отметке 7,2%, что существенно превышает целевой диапазон центрального банка 1,0%-3,0%. Кроме того, краткосрочные инфляционные ожидания в 1-м квартале остались чуть выше 5,5%, согласно данным РБНЗ.

"В целом, согласно нашим индикаторам нейтрального уровня процентных ставок, при котором денежно-кредитная политика не стимулирует, но и не ограничивает экономическую активность, ключевая ставка сейчас находится ощутимо выше нейтрального уровня, оказывая необходимый эффект сдерживания (экономического роста)", — сообщил Конуэй. Запахло жареным: США сделают с экономикой то, что не понравится никому

При этом он добавил, что если инфляционные ожидания не будут снижаться, то РБНЗ придется продолжить повышение ставок. Представитель центрального банка также отметил, что в этом случае нужно будет проделать дополнительную работу "в отношении реальной экономики", хотя и не уточнил, в чем это будет выражаться.

РБНЗ повысил свою ключевую ставку с 0,25% в октябре 2021 года до текущего уровня 4,75% и просигнализировал, что планирует дальнейшие повышения. По словам центрального банка, он пытается добиться неглубокой рецессии. ВВП Новой Зеландии в 4-м квартале сократился на 0,6%.

Конуэй сообщил, что наблюдает позитивные знаки охлаждения спроса, однако, учитывая недавние стихийные бедствия и сохраняющиеся последствия пандемии коронавируса, прогнозировать экономическую ситуацию крайне трудно.