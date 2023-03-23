МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Индексация минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума помогла сохранить доходы россиян, заявил глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной думе. Российский бизнес адаптировался при поддержке властей, заявил Мишустин

По его словам, речь идет о 15 миллионах граждан.

Мишустин напомнил, индексация была проведена дважды: с 1 июня 2022 года и с января 2023 года. Таким образом размер прожиточного минимума вырос более чем на 13,5 процента, а МРОТ – на 17 процентов.

"А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить", — сообщил премьер. Мишустин оценил гибкость российской экономической системы

Глава кабмина подчеркнул, что власти стараются сделать помощь людям максимально адресной, исходить из ситуации каждого россиянина.

Он напомнил, что с 1 апреля 2022 года в России расширили ежемесячное пособие родителей с детьми в возрасте 8-17 лет. Сейчас выплата составляет в среднем от шести до 12 тысяч рублей, ее размер определяется индивидуально для каждой семьи. Мера позволила поддержать родителей около 5,5 миллиона детей, добавил Мишустин.