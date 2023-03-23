Индексация МРОТ сохранила доходы миллионов россиян, заявил Мишустин
Мишустин: индексация МРОТ и прожиточного минимума сохранила доходы 15 миллионов россиян
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Индексация минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума помогла сохранить доходы россиян, заявил глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной думе.
По его словам, речь идет о 15 миллионах граждан.
Мишустин напомнил, индексация была проведена дважды: с 1 июня 2022 года и с января 2023 года. Таким образом размер прожиточного минимума вырос более чем на 13,5 процента, а МРОТ – на 17 процентов.
"А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить", — сообщил премьер.
Глава кабмина подчеркнул, что власти стараются сделать помощь людям максимально адресной, исходить из ситуации каждого россиянина.
Он напомнил, что с 1 апреля 2022 года в России расширили ежемесячное пособие родителей с детьми в возрасте 8-17 лет. Сейчас выплата составляет в среднем от шести до 12 тысяч рублей, ее размер определяется индивидуально для каждой семьи. Мера позволила поддержать родителей около 5,5 миллиона детей, добавил Мишустин.