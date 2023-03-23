МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Большинство национальных проектов по итогам прошлого года были почти полностью реализованы, уровень выполнения годового плана близок к 100 процентам, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Индексация МРОТ сохранила доходы миллионов россиян, заявил Мишустин

"Это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок", — заявил он, выступая с отчетом в Госдуме.

Премьер отметил, что в России полностью перезапустили механизм госпрограмм, а цифровизация позволила повысить качество межведомственного взаимодействия. В результате сроки исполнения задач удалось сократить с 90 до 10-15 дней.

Кроме того, Мишустин рассказал, что правительство определило на среднесрочную перспективу 12 приоритетов, которые играют важную роль для жизни россиян и развития национальной экономики.