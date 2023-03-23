МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Запад не брезговал никакими средствами против РФ: взорвали нити "Северного потока", арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую и экономическую деятельность страны, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. СМИ раскрыло, зачем Западу нужен украинский след в ЧП на "Северных потоках"

Глава правительства в четверг выступает перед Госдумой с отчетом о работе правительства за 2022 год.

"(На Западе) не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода "Северный поток". Арестовали счета, отключали от системы международных расчетов. Пытались заблокировать всю банковскую и любую другую экономическую деятельность", — сказал глава кабина.