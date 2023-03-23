МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Адаптация российской экономики в внешнему давлению завершится в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

Глава кабмина считает маловероятным ослабление такого давления в ближайшее время.

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