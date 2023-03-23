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2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230323/840174776.html

Мишустин рассказал, когда экономика России адаптируется к внешнему давлению

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Адаптация российской экономики в внешнему давлению завершится в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. Глава кабмина считает... ПРАЙМ, 23.03.2023

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60