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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230323/840174776.html
Мишустин рассказал, когда экономика России адаптируется к внешнему давлению
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Адаптация российской экономики в внешнему давлению завершится в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. Глава кабмина считает... ПРАЙМ, 23.03.2023
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Адаптация российской экономики в внешнему давлению завершится в следующем году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.
Глава кабмина считает маловероятным ослабление такого давления в ближайшее время.
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