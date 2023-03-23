МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют в следующем году на 18,5 процента. Индексация МРОТ сохранила доходы миллионов россиян, заявил Мишустин

Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он уточнил, что индексацию произведут с 1 января 2024 года, ее темпы будут выше уровня инфляции.

По словам премьера, увеличение МРОТ является частью плана по повышению уровня жизни россиян.