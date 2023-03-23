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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230323/840175325.html
В России проиндексируют МРОТ на 18,5 процента с 1 января 2024 года
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Минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют в следующем году на 18,5 процента. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в... ПРАЙМ, 23.03.2023
экономика, новости, россия, михаил мишустин, мрот, индексация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют в следующем году на 18,5 процента.
Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он уточнил, что индексацию произведут с 1 января 2024 года, ее темпы будут выше уровня инфляции.
По словам премьера, увеличение МРОТ является частью плана по повышению уровня жизни россиян.